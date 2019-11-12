Спецпосланник президента Франции прибыл с посреднической миссией в Бейрут

БЕЙРУТ, 13 ноября. /ТАСС/. Специальный посланник президента Франции Кристоф Фарно приступил к посреднической миссии в Бейруте с целью урегулирования острого внутриполитического кризиса, вызванного массовыми акциями протеста. Как сообщил новостной портал El Nashra , дипломат, возглавляющий департамент Ближнего Востока и Африки во французском МИД, встретился во вторник вечером с председателем Прогрессивно-социалистической партии и лидером общины горцев-друзов Валидом Джумблатом. В среду Фарно будет принят президентом Ливана Мишелем Ауном.

Фарно прибыл в Бейрут в момент, когда на фоне массовых протестов, парализовавших ливанскую экономику, обострились отношения между и.о. премьер-министра Саадом Харири и фракциями парламентского большинства, в частности, Свободным патриотическим движением, поддерживающим президента. В результате сторонам не удается согласовать состав нового кабинета.

В интервью, которое транслировали во вторник местные телеканалы, президент заявил, что в будущее правительство Ливана могут войти как технократы, так и представители политических партий. "Это наилучший вариант, но и.о. премьер-министра Саад Харири до сих пор колеблется и пока не дал твердого ответа, готов ли он возглавить такой кабинет", - отметил Аун.

Касаясь возможного включения в правительство министров, представляющих шиитскую партии "Хезболлах", против которой ввели санкции США, президент республики указал, что эта партия выражает интересы трети населения страны. "Никто не может заставить меня исключить эту партию из политической жизни", - заявил он.

Суннитский политик Саад Харири, который является лидером движения "Аль-Мустакбаль", ушел в отставку 29 октября. Демонстранты, однако, продолжают протестные акции в Бейруте и добиваются теперь роспуска парламента и проведения досрочных выборов.

Президент Ливана, согласно конфессиональному устройству республики, выдвигается из общины маронитов, которые составляют большинство среди местных христиан. Пост премьер-министра принадлежит мусульманам-суннитам, а спикера парламента - мусульманам-шиитам.