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Посол США в Афинах похвалил главу Элладской церкви за признание раскольнической ПЦУ

Джеффри Пайетт при этом заявил, что "Россия использует религию как часть гибридной стратегии, как инструмент для достижения своих политических целей и распространения ложных новостей и представлений"

АФИНЫ, 13 ноября. /ТАСС/. Посол США в Афинах Джеффри Пайетт, в 2013-2016 годах возглавлявший американскую дипмиссию на Украине, одобрительно высказался по поводу признания Архиепископом Афинским и всея Эллады Иеронимом неканонической Православной церкви Украины (ПЦУ), выступая во вторник на семинаре на тему "Религия в современном мире: вызовы и перспективы диалога и мира", организованном греческим изданием журнала Foreign Affairs The Hellenic Edition и Афинским национальным университетом имени Каподистрии.

Как сообщает Афинское Македонское агентство новостей (АМНА), Пайетт поддержал архиепископа Иеронима и Священный Синод Элладской церкви, которые высказались в пользу украинской автокефалии, назвав поддержку греческой церковью решения Вселенского патриарха Варфоломея о предоставлении автокефалии Православной церкви Украины "доказательством моральной силы ее руководства".

Посол США позволил себе резкие выпады в адрес РФ, утверждая, что "Россия использует религию как часть гибридной стратегии, как инструмент для достижения своих политических целей и распространения ложных новостей и представлений". РФ при этом неоднократно отвергала обвинения в попытках повлиять на демократические процессы в разных странах. В частности, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков называл их голословными. По его словам, Россия "не занималась, не занимается и не имеет никаких намерений вмешиваться в какие-то внутренние дела других государств".

Посол также утверждал, что "Соединенные Штаты глубоко обеспокоены нарушениями религиозной свободы" в Крыму, сообщает агентство. В ходе одного из заседаний осенней сессии ПА ОБСЕ в Марракеше член делегации Верховной рады Вадим Галайчук (фракция "Слуга народа") упомянул о якобы имеющем место притеснении религиозных свобод в Крыму, которое, по его словам, испытывают на себе в том числе мусульмане, призвав власти РФ обеспечить равенство для всех. Возглавлявший делегацию РФ первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в ответ пригласил членов ПА ОБСЕ в Крым, чтобы убедиться своими глазами, что все права верующих там соблюдаются и полностью обеспечены российским законодательством.

Как отмечает АМНА, Пайетт высоко оценил роль, которую сыграла Элладская православная церковь в укреплении отношений между греческим и американским народами и в поддержании связи греко-американской диаспоры со своей родиной, а также похвалил Константинопольский патриархат и патриарха Варфоломея "за его твердое стремление к межрелигиозному диалогу".

В декабре 2018 года в Киеве представителями Константинопольского патриархата при активном участии украинской власти был проведен так называемый объединительный собор, на котором две раскольнические организации - Украинская православная церковь Киевского патриархата и Украинская автокефальная православная церковь - объявили о создании Православной церкви Украины. 6 января нынешнего года Константинопольский патриарх передал главе ПЦУ митрополиту Епифанию томос об автокефалии, что стало причиной разрыва молитвенного общения Русской православной церкви с Константинопольским патриархатом.

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