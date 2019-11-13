В Гонконге третий день подряд нарушена работа городского транспорта

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 ноября. /ТАСС/. Гонконг третий день подряд охвачен транспортным хаосом, спровоцированным антиправительственными демонстрантами. На этом фоне в городе отменены занятия во многих университетах и школах.

Как сообщил в среду Транспортный департамент местного правительства, из-за возведенных протестующими баррикад, разбросанного на проезжей части мусора, поваленных дорожных знаков прервано движение по ряду автотрасс. Выведено из строя 220 светофоров. Нарушено движение десятков маршрутов автобусов, закрыта половина трамвайных линий.

Из-за погромов пассажирам недоступны несколько станций метро. Не осуществляется движение поездов, курсирующих по наземной ветке от станции "Хун Хом" до границы с материковым Китаем. Во вторник радикалы неоднократно кидали на рельсы крупные посторонние предметы.

С понедельника Гонконг охватила новая волна беспорядков. Полиция неоднократно применяла для разгона групп митингующих слезоточивый газ и резиновые пули, в том числе на территории ряда университетов. Основная масса протестующих - студенты.