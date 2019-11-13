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WP: Трамп предложил Эрдогану сделку на $100 млн и решение вопроса санкций из-за С-400

Соответствующее письмо, по данным газеты, американский лидер направил президенту Турции на минувшей неделе

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп предложил турецкому лидеру Тайипу Эрдогану торговую сделку на $100 млн с выгодными для республики условиями, а также помощь в разрешении ситуации вокруг санкций, которые Вашингтон должен ввести против Анкары в связи с покупкой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Об этом сообщила во вторник газета The Washington Post.

По данным ее источников в вашингтонской администрации, Трамп на прошлой неделе отправил Эрдогану письмо, перечислив эти предложения, которые должны послужить улучшению американо-турецких отношений.

Как сообщил источник издания, сейчас вашингтонская администрация настаивает на том, что С-400 "не вводятся в эксплуатацию", чтобы они не могли "иметь доступ к средствам коммуникации и защиты американского [истребителя] F-35". В таком случае Анкара может вернуться к программе создания многоцелевых истребителей F-35 и избежать рестрикций.

Американские законодатели, скорее всего, раскритикуют данные предложения президента США в связи с тем, что многие конгрессмены и сенаторы выступают за введение ограничений против Анкары в рамках закона "О противодействии противникам Америки посредством санкций". Как отмечает издание, примерно эти же условия Вашингтон уже предлагал Анкаре в октябре с целью остановить операцию в Сирии, но попытка оказалась безуспешной.

Теги
СШАСирияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
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