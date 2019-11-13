Хиллари Клинтон не исключила участия в выборах в 2020 году

ТАСС, 13 ноября. Бывший госсекретарь США и соперник американского лидера Дональда Трампа на выборах 2016 года Хиллари Клинтон пока не планирует вступать в президентскую гонку в 2020 году, однако не исключает вероятности такого развития событий. Об этом она заявила во вторник в интервью вещательной корпорации Би-би-си .

"Как я говорю, никогда, никогда, никогда не говори "никогда", - сказала Клинтон, отметив, что испытывает большое давление со стороны окружающих, которые пытаются убедить ее выдвинуть свою кандидатуру для участия в президентских выборах в США в 2020 году.

"Но на данный момент <...> это совершенно не входит в мои планы", - заключила экс-госсекретарь США.

Хиллари Клинтон впервые решила бороться за пост президента на выборах 2008 года, однако тогда уступила по итогам праймериз победившему впоследствии кандидату от демократов Бараку Обаме. В 2016 году съезд Демократической партии США утвердил ее своим кандидатом в президенты на выборах 8 ноября 2016 года, однако Клинтон уступила кандидату от республиканцев Дональду Трампу.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года. Первые собрания партийных активистов в ходе будущей президентской кампании состоятся в штате Айова в начале февраля 2020 года. Съезд Демократической партии, на котором будет выдвинут кандидат в президенты, пройдет с 13 по 16 июля 2020 года в Милуоки (штат Висконсин). Республиканцы проведут свой съезд с 24 по 27 августа 2020 года в городе Шарлотт (штат Северная Каролина).