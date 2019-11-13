Посольство РФ обратило внимание на заявление Госдепа о неприкосновенности дипсобственности

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Российское посольство в Вашингтоне обратило внимание во вторник на сообщение в Twitter исполняющего обязанности помощника госсекретаря США по делам Западного полушария Майкла Козака, который указал на "неприкосновенность дипломатических миссий" в Боливии в свете беспорядков в стране, и напомнило о ситуации с российской дипсобственностью в США.

"Мы осуждаем все акты насилия и уничтожения собственности. Сюда относятся дипломатические объекты в Боливии, которые подлежат защите и уважению, как и во всех странах. Неприкосновенность дипломатических миссий является краеугольным камнем международных отношений", - написал дипломат.

"Госдепартамент, что по поводу захваченной российской дипломатической собственности в [столичном] округе Колумбия, Мэриленде, Нью-Йорке, Сиэтле, Сан-Франциско?" - отметило российское посольство в Twitter, прикрепив к сообщению фотографии объектов.

В начале ноября глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Москва не отказалась от попыток вернуть российскую дипломатическую собственность в США. По словам министра, он лично поднимает эту тему во всех контактах с госсекретарем США Майклом Помпео.

2 сентября 2017 года власти США в рамках антироссийских санкций закрыли генеральное консульство России в Сан-Франциско, торгпредство в Вашингтоне и его отделение в Нью-Йорке. Первые два объекта находятся в госсобственности России и обладают дипломатическим иммунитетом, а третий Москва арендовала. РФ расценила захват дипсобственности как откровенно враждебный акт и призвала США немедленно вернуть эти объекты.

26 марта 2018 года Вашингтон объявил о закрытии в Сиэтле генерального консульства России (арендуемое помещение), а также резиденции генконсула (дипсобственность РФ).