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Политический кризис в Боливии

Reuters: США предлагали Мексике помощь с транспортировкой Эво Моралеса

В Вашингтоне отъезд экс-президента Боливии считают "действительно позитивным шагом на пути к началу урегулирования ситуации"

ТАСС, 13 ноября. Мексиканские власти оповестили Соединенные Штаты о своем намерении предоставить подавшему в отставку с поста президента Боливии Эво Моралесу политическое убежище, на что Вашингтон откликнулся предложением о помощи в перемещении бывшего главы государства. Об этом в среду сообщило агентство Reuters со ссылкой на представителя американской администрации высокого ранга.

"Мехико оповестил Соединенные Штаты о намерении предоставить Моралесу убежище, и мы предложили помочь с вопросами транспортировки при необходимости", - приводит агентство его слова. По его мнению, "отъезд Моралеса действительно является позитивным шагом на пути к началу урегулирования ситуации в Боливии".

Самолет ВВС Мексики, предоставившей 11 ноября Моралесу политическое убежище, в ночь на вторник вылетел из Боливии в Парагвай. После того как мексиканские власти получили от правительств Перу и Бразилии разрешение пролететь над их территорией, Gulfstream 550 направился в Мехико. Во вторник Моралес прибыл в Мексику.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияБразилияМексикаПеруСШАПарагвайПолитический кризис в Боливии
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