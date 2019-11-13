СМИ: в Гонконге создадут спецотряд для подавления бунтов и охраны важных объектов

ТАСС, 13 ноября. Отряд специального назначения из 80 человек, обученных подавлению мятежей, будет сформирован для охраны важных объектов Гонконга, который охвачен антиправительственными протестами. Об этом в среду сообщила газета South China Morning Post со ссылкой на источники.

Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

С Гонконга выдачи нет. Почему жители автономии выступают против закона об экстрадиции?

Бойцы, как ожидается, будут задействованы в том числе для охраны резиденции главы администрации Гонконга Кэрри Лам. Это позволит направить больше сотрудников полиции непосредственно на улицы для сдерживания протестующих, утверждал источник издания в правоохранительных органах.

В спецотряд будут на добровольной основе приниматься силовики, прошедшие подготовку по подавлению восстаний и бунтов в тюрьмах.

С понедельника Гонконг охватила новая волна беспорядков. Полиция неоднократно применяла для разгона групп митингующих слезоточивый газ и резиновые пули, в том числе на территории ряда университетов. Основная масса протестующих - студенты.

В начале лета здесь вспыхнули массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления.