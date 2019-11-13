Гуайдо считает сенатора Аньес законным президентом Боливии

Президент Боливии подал в отставку. Что происходит в стране?

КАРАКАС, 13 ноября. /ТАСС/. Лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо, провозгласивший себя в январе главой Боливарианской Республики, заявил о признании временным президентом Боливии второго вице-спикера Палаты сенаторов Жанин Аньес, которая ранее объявила о взятии на себя обязанностей главы государства вместо ушедшего в отставку Эво Моралеса.

"От лица законного правительства Венесуэлы мы признаем временным президентом Боливии Жанин Аньес, взявшую на себя обязанности по руководству конституционным переходом [власти] и организации президентских выборов", - написал оппозиционер в Twitter.