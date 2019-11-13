Три жителя Тайваня предстали перед судом в Китае по подозрению в подрыве госбезопасности

ПЕКИН, 13 ноября. /ТАСС/. Китайские власти инициировали судебный процесс по делу трех жителей острова Тайвань, подозреваемых в антигосударственной деятельности. Об этом сообщила в среду канцелярия Госсовета КНР по делам Тайваня.

"Компетентные органы предприняли меры в соответствии с законом, уведомив родственников трех обвиняемых, - заявил на пресс-конференции официальный представитель ведомства Ма Сяогуан. - Их дело уже передано в суд. Материковый Китай будет жестко пресекать деятельность, подрывающую национальную безопасность".

По его словам, китайские власти обеспечат защиту прав подсудимых и проведут доскональное расследование.

Среди обвиняемых - профессор-пенсионер Педагогического университета Тайваня Ши Чжэнпин, а также тайваньцы Цай Цзиньшу и Ли Мэнцзюй, которые ранее были объявлены тайваньской стороной "пропавшими без вести".