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СМИ: в Мьянме при взрыве гранаты погибли трое полицейских и мирный житель

Инцидент произошел во время фестиваля, организованного по случаю окончания сезона дождей

БАНГКОК, 13 ноября. /ТАСС/. Четыре человека, в том числе трое полицейских, погибли, 10 пострадали в результате взрыва гранаты во время фестиваля, организованного в штате Карен в Мьянме по случаю окончания сезона дождей. Об этом в среду сообщила газета The Myanmar Times.

По словам члена местной благотворительной группы, проезжавший на мотоцикле бросил гранату в полицейский патруль, после чего скрылся. Он рассказал, что инцидент произошел у входа на рынок в городе Кьон-Доу, где проводилось мероприятие. "Впервые такое произошло в нашем мирном городе. Там было много людей из близлежащих деревень, которые приехали праздновать с нами", - добавил собеседник издания.

Других подробностей происшествия газета не приводит.

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Мьянма
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