Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Политический кризис в Боливии

Производители коки в Боливии объявили мобилизацию для возвращения к власти Эво Моралеса

Они обещают "быть на улицах" до того момента, пока экс-президент не вернется в страну
Экс-президент Боливии Эво Моралес Eduardo Verdugo/AP
Описание
Экс-президент Боливии Эво Моралес
© Eduardo Verdugo/AP

ТАСС, 13 ноября. Производители коки заявили о непризнании временным президентом Боливии второго вице-спикера Палаты сенаторов Жанин Аньес, которая ранее объявила о взятии на себя обязанностей главы государства вместо ушедшего в отставку Эво Моралеса, и объявили "национальную мобилизацию". С таким заявлением во вторник выступил вице-президент шести федераций производителей коки Андронико Родригес.

На эту тему
Президент Боливии подал в отставку. Что происходит в стране?

"Мы заявляем о национальной мобилизации против государственного переворота, совершенного в нашей стране, мы отвергаем самопровозглашение госпожи Аньес и просим объединить усилия со всеми общественными организациями. Мы будем на улицах с завтрашнего дня до того момента, пока не вернется Эво Моралес, поскольку срок действия его конституционного мандата заканчивается 22 января", - приводит слова Родригеса газета Los Tiempos.

Теги
Моралес, ЭвоБоливияПолитический кризис в Боливии
Реклама на ТАСС
Политический кризис в Венесуэле
Мадуро заявил, что численность народного ополчения в Венесуэле приблизилась к 3,3 млн
В апреле в республике насчитывалось чуть более 2 млн ополченцев
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС