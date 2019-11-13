Производители коки в Боливии объявили мобилизацию для возвращения к власти Эво Моралеса

ТАСС, 13 ноября. Производители коки заявили о непризнании временным президентом Боливии второго вице-спикера Палаты сенаторов Жанин Аньес, которая ранее объявила о взятии на себя обязанностей главы государства вместо ушедшего в отставку Эво Моралеса, и объявили "национальную мобилизацию". С таким заявлением во вторник выступил вице-президент шести федераций производителей коки Андронико Родригес.

"Мы заявляем о национальной мобилизации против государственного переворота, совершенного в нашей стране, мы отвергаем самопровозглашение госпожи Аньес и просим объединить усилия со всеми общественными организациями. Мы будем на улицах с завтрашнего дня до того момента, пока не вернется Эво Моралес, поскольку срок действия его конституционного мандата заканчивается 22 января", - приводит слова Родригеса газета Los Tiempos.