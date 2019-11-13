Правительство Японии опровергло данные о секретных контактах с КНДР

ТОКИО, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии опровергло в среду сообщение о том, что оно в этом году неоднократно направляло секретного посланника в Пхеньян для подготовки встречи лидера КНДР Ким Чен Ына и японского премьер-министра Синдзо Абэ.

"Это не соответствует действительности", - заявил на пресс-конференции в Токио генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга.

В то же время он подтвердил, что Абэ настроен на личный контакт с лидером КНДР. "Премьер по-прежнему готов встретиться с ним без предварительных условий", - сказал генсек кабинета.

Глава японского правительства неоднократно высказывал такое намерение, в том числе в ходе последней программной речи в парламенте. В то же время Пхеньян обвиняет Токио в неискренности, подчеркивая, что КНДР расценивает японское требование о ликвидации ее ракетно-ядерной программы именно как выдвижение предварительных условий для переговоров.

Сеульская газета Chosun Ilbo в среду сообщила, что теперь уже бывший генеральный секретарь Совета национальной безопасности Японии Сётаро Яти с мая по сентябрь 2019 года трижды посетил Пхеньян в качестве личного представителя премьера и, в частности, доставил туда его послание в адрес Ким Чен Ына.