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Глава МИД Бразилии считает, что председательство России в БРИКС будет значимым

По мнению Эрнесту Араужу, объединению необходимо доказать, что оно может быть не только дискуссионной площадкой, но и "платформой конкретных решений и свершений"

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 13 ноября. /ТАСС/. Предстоящее в будущем году председательство России в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР) ожидает быть весьма значимым. Такое мнение корреспонденту ТАСС высказал во вторник министр иностранных дел Бразилии Эрнесту Араужу.

"Не сомневаюсь, что Россия способна, пусть и с акцентом на другие [отличные от приоритетов бразильского председательства] темы, выявить направления, представляющие интерес для всех, и выйти на конкретные результаты", - сказал дипломат перед началом приема в честь предстоящего 13-14 ноября саммита БРИКС в Бразилиа. По мнению Араужу, объединению необходимо доказать, что оно может быть не только дискуссионной площадкой, но и "платформой конкретных решений и свершений". "Председательство России, уверен, будет весьма значимым", - подытожил министр.

Ранее во вторник министр иностранных дел России Сергей Лавров в статье "Стратегическое партнерство БРИКС в интересах глобальной стабильности, общей безопасности и инновационного роста" положительно оценил итоги бразильского председательства в "пятерке", заявив поддержку стремлению Бразилиа "повысить практическую отдачу от многопрофильного взаимодействия во имя процветания" государств и народов объединения. Араужу в свою очередь поблагодарил российского коллегу за позитивный отклик.

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БразилияРоссия
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