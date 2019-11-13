Атамбаев потребовал освободить задержанных ранее его сторонников

БИШКЕК, 13 ноября. /ТАСС/. Экс-президент Киргизии Алмазбек Атамбаев потребовал от властей республики освободить задержанных ранее его сторонников. Об этом говорится в опубликованном в среду на сайте бывшего главы государства заявлении Атамбаева.

"Будет справедливо и, главное, законно освободить из-под стражи всех, кого посадили в СИЗО по делам, связанным с событиями в селе Кой-Таш 7-8 августа 2019 года. Власть прекрасно знает, что вышеуказанные люди ни в чем не виновны, а если есть какие-то вопросы, пусть зададут их мне", - говорится в заявлении бывшего главы киргизского государства.

Он также заверил, что готов получить "хоть какой срок". "Но все, кто был арестован под предлогом событий 7-8 августа, должны быть освобождены, они виновны лишь в том, что верили в справедливость, в законы, в конституцию страны", - считает экс-президент.

При этом он признал, что во времена его правления им были допущены просчеты и ошибки в работе. "Были и ошибки, которые я открыто признал, и принес извинения народу Кыргызстана. Я чересчур доверял некоторым своим друзьям и помощникам, чересчур доверял силовикам, но я честно работал на благо народа Кыргызстана, во имя страны и для людей", - подчеркнул Атамбаев.

По его мнению, действия властей страны в отношении бывшего президента и его сторонников "не имеют никакого отношения к интересам страны".