СМИ: судьба диалога США и КНДР зависит от проведения новой встречи Трампа и Ким Чен Ына

ТАСС, 13 ноября. Возможности для диалога между Пхеньяном и Вашингтоном могут исчезнуть, если лидер КНДР Ким Чен Ын и президент США Дональд Трамп не проведут третий саммит в ближайшее время. Об этом в среду сообщает издающаяся в Японии северокорейская газета "Чосон синбо".

"Шанс для продолжения диалога [США и КНДР] исчезнет, если не состоится третий саммит", - подчеркивает газета. В статье также отмечается, что "КНДР терпеливо ожидает смелого решения США, при этом страна готова пойти по новому пути, о котором заявил руководитель государства Ким Чен Ын". Лидер КНДР в своей традиционной новогодней речи заявил, что страна будет вынуждена "неизбежно искать альтернативный курс, если США неправильно истолкуют терпение, которое проявляет народная республика" в ожидании ответных шагов своих партнеров по переговорам по снятию международных санкций.

"Чосон синбо" также напомнила, что Ким Чен Ын установил США сроки для возвращения за стол переговоров до конца текущего года.

В феврале 2019 года прошел второй саммит США и КНДР в Ханое, тогда лидеры не смогли достичь каких-либо договоренностей. 5 октября 2019 года представители США и КНДР провели в Швеции рабочую встречу для обсуждения перспектив нормализации отношений, но и эти переговоры закончились безрезультатно.