Вооруженные силы Боливии признали сенатора Аньес и.о. президента

ТАСС, 13 ноября. Представители высшего командования Вооруженных сил (ВС) Боливии признали второго вице-спикера Палаты сенаторов (верхней палаты парламента) Жанин Аньес временным главой государства и выразили ей свою поддержку. Об этом говорится в заявлении командующего боливийских ВС Уильямса Калимана, опубликованного в среду в газете Pagina Siete .

"Учитывая все обстоятельства и в соответствии с законодательными нормами, мы находимся в вашем распоряжении", - указывается в заявлении.

Ранее Аньес объявила, что берет на себя исполнение обязанностей президента, и обещала как можно скорее провести новые выборы главы государства. До этого Палата сенаторов Многонациональной законодательной ассамблеи (парламента) Боливии не смогла собрать кворум для проведения внеочередного заседания, созванного для обсуждения политического кризиса. Бывший президент Эво Моралес, перебравшийся в Мексику, где ему предоставили политическое убежище, осудил решение Аньес, отметив, что оно было принято "в окружении сообщников и при поддержке вооруженных сил и полиции, которые подавляют народ".

10 ноября Моралес объявил о своей отставке с поста президента Боливии, назвав сложившуюся в стране ситуацию государственным переворотом. Покинуть свой пост его ранее призвали военные, оппозиция и профсоюзы. Об отставке также объявил вице-президент Альваро Гарсиа Линера.

В случае отставки президента и вице-президента Боливию, согласно конституции, должен возглавить председатель Палаты сенаторов. Если же со своего поста уходит и он, то государство временно возглавляет председатель Палаты депутатов, но председатели обеих палат Адриана Сальватьерра и Виктор Борда тоже подали в отставку. Дальнейший порядок передачи власти не прописан в боливийских законах, однако Аньес заявила, что возьмет на себя обязанности главы государства, так как должна занять место председателя верхней палаты после отставки Сальватьерры и ее первого заместителя.