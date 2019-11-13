Из-за протестных акций в Гонконге закрыты 250 отделений банков

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 13 ноября. /ТАСС/. Протестные акции в Гонконге, вновь усилившиеся с начала этой недели, негативно сказались на работе местного банковского сектора. Из-за беспорядков и транспортного хаоса в среду были закрыты в общей сложности 250 отделений банков по всему городу, сообщила Ассоциация банков Гонконга.

Законопроект об экстрадиции отозван. Что ждет Гонконг дальше?

"В свете транспортной ситуации некоторые банковские филиалы в различных районах сегодня закрыты и приостановили оказание услуг", - отметила Ассоциация.

По ее данным, не работает каждое пятое отделение 18 ведущих банков, в том числе таких гигантов, как HSBC, Standard Chartered Bank и Bank of China.

В то же время торги на фондовой бирже Гонконга осуществляются в нормальном режиме. К этому часу ее главный индекс Hang Seng сократился на 556 пунктов или на 2%.

С понедельника Гонконг охватила новая волна беспорядков, участники которых устроили транспортный хаос. Полиция неоднократно применяла для разгона групп радикалов в масках слезоточивый газ, в том числе в деловом центре - квартале Central, где сосредоточены офисы многих банков и финансовых компаний. Отделения некоторых китайских банков разгромили вандалы, и теперь помещения нуждаются в ремонте.

В начале лета здесь вспыхнули массовые акции протеста против намерения властей принять законопроект об экстрадиции, позволяющий выдавать правонарушителей материковому Китаю. Несмотря на отзыв законопроекта, сторонники оппозиции из числа молодежи выражают готовность продолжать антиправительственные выступления.