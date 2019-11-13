СМИ: Индия направляет женщин на военно-дипломатическую работу в Москву

ТАСС, 13 ноября. Офицер ВМС Индии Караби Гогой станет первой женщиной в военном флоте республики, которой будет доверен пост помощника военно-морского атташе в посольстве за рубежом. Государством, где ей предстоит работать, станет Россия, сообщила в среду газета The Economic Times.

"Лейтенант-коммандер (соответствует званию капитана третьего ранга - прим. ТАСС) завершит в этом месяце изучение русского языка. В декабре, вероятно, после соответствующих процедур она приступит к работе в Москве", - уточняет издание со ссылкой на источники.

Ранее помощником военно-воздушного атташе в индийское посольство в России тоже была назначена женщина, и это тоже произошло впервые в истории ВВС Индии. На этот пост была назначена Анджали Сингх, инженер по обслуживанию самолетов истребительной авиации.

Караби Гогой - специалист по судостроению, до назначения на военно-дипломатическую работу проходила службу на базе ВМС Кавар в южном штате Карнатака. Ее супруг также служит в ВМС, по военной специальности он артиллерист.

Военные атташе работают в посольствах Индии в 100 государствах мира. В военных атташатах дипломатических представительств в таких странах, как Россия и США, служат представители трех видов вооруженных сил - армии, ВВС и ВМС, отмечает газета.