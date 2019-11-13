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СМИ: шесть человек пострадали при взрыве в полицейском участке в Индонезии

По данным газеты The Jakarta Post, среди раненых есть четыре сотрудника полиции

ТАСС, 13 ноября. По меньшей мере шесть человек получили ранения в результате срабатывания взрывного устройства в полицейском участке на западе Индонезии. Как сообщает в среду газета The Jakarta Post, по предварительным данным, его привел в действие террорист-смертник.

"Пострадали шесть человек, никто из них не получил тяжелые ранения", - заявил представитель полиции Индонезии Мухаммад Икбаль. Отмечается, что среди раненых есть четыре сотрудника полиции. Кроме того, взрыв повредил три полицейских автомобиля. В настоящий момент проводятся следственные действия по установлению обстоятельств произошедшего, ведутся поиски организаторов.

Ответственность за взрыв пока не взяла на себя ни одна из действующих в этом регионе экстремистских группировок.

Теги
Индонезия
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