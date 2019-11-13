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Кризис на Украине

В ДНР сообщили, что саперы МЧС приступили к разминированию в Петровском

Населенный пункт Петровское стал третьим пилотным участком, где закончился отвод сил и средств сторон конфликта в Донбассе

ДОНЕЦК, 13 ноября. /ТАСС/. Саперы МЧС Донецкой народной республики (ДНР) приступили к разминированию на участке разведения сил и средств в Петровском. Об этом в среду сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

"Сегодня на участке разведения сил и средств в Петровском силами МЧС начаты противоминные мероприятия", - цитирует сообщение представительства Донецкое агентство новостей.

Населенный пункт Петровское стал третьим пилотным участком, где закончился отвод сил и средств сторон конфликта в Донбассе. Ранее войска были разведены у Золотого и Станицы Луганской.

Теги
УкраинаКризис на Украине
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