Власти Японии из-за скандала отказались от приема по любованию сакурой в 2020 году

ТОКИО, 13 ноября. /ТАСС/. Правительство Японии в среду приняло решение не проводить в 2020 году специальный званный прием по любованию сакурой из-за скандала, разразившегося вокруг этого престижного мероприятия. Об этом на пресс-конференции сообщил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Выслушав различные точки зрения, мы приняли решение в будущем году не проводить мероприятие по любованию сакурой", - отметил он, подчеркнув, что соответствующее решение принял лично премьер-министр Японии Синдзо Абэ.

Глава японского правительства на этой неделе оказался под шквалом критики после того, как выяснилось, что на проходящий каждую весну при его канцелярии престижный званный прием по любованию за цветением сакуры было приглашено множество сторонников и доноров правящей Либерально-демократической партии (ЛДП) Японии и приближенных самого премьера из региональных ячеек партии. Обычно на это проводящееся на бюджетные средства мероприятие приглашают руководителей иностранных дипломатических представительств в Японии, выдающихся людей из мира искусства, культуры, спорта, журналистики.

Оппозиционные партии пытаются призвать Абэ и его окружение к ответу, настаивая на том, что администрация премьера за счет японских налогоплательщиков стремилась улучшить свое политическое реноме и укрепить связи с региональными отделениями партии. Ёсихидэ Суга пообещал, что процесс отбора гостей, которым направляется приглашение на торжественный прием, будет всесторонне пересмотрен.

Новый кабинет министров Японии был сформирован в середине сентября после того, как Синдзо Абэ провел масштабные перестановки в правительстве. Однако в течение месяца работы нового правительства сразу два министра - министр экономики, торговли и промышленности, а также министр юстиции были вынуждены подать в отставку после того, как один из местных еженедельников уличил обоих в мелком подкупе избирателей, который происходил в те годы, когда уже бывшие главы ведомств избирались в парламент. В частности, сообщалось, что жителям своих округов они дарили продуктовые наборы за счет своих избирательных штабов, что запрещено соответствующим законодательством.