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Палестино-израильский конфликт

При ударах Израиля по сектору Газа погибли 16 палестинцев

Еще 50 человек пострадали

КАИР, 13 ноября. /ТАСС/. Не менее 16 палестинцев стали жертвами непрекращающихся со вторника ударов израильской армии по сектору Газа, еще около 50 пострадали. Об этом сообщил в среду новостной портал Dunia al-Watan со ссылкой на данные минздрава палестинского анклава.

Ранее телеканал Sky News Arabia сообщал о 13 погибших.

По информации ведомства, только за сегодняшний день убиты пять жителей сектора. Некоторое время назад боевая авиация атаковала группу арабов в районе Эт-Туффах в городе Газа, в результате чего погибли три человека.

Палестинские группировки и армия Израиля уже сутки обмениваются ударами после того, как на рассвете вторника в результате бомбардировки в секторе были убиты влиятельный командир группировки "Исламский джихад" Баха Абу аль-Ата и его супруга. За это время из Газы по территории еврейского государства было выпущено свыше 250 ракет и минометных снарядов. Обстрелы с небольшими перерывами продолжаются до сих пор, а ВВС Израиля наносят массированные удары по объектам радикалов.

По поступающей информации, Каир, который традиционно выступает посредником каждый раз, когда в секторе обостряется противостояние, в настоящее время предпринимают активные попытки остановить эскалацию. По данным палестинского информационного агентства Мааn, в египетскую столицу из Тель-Авива для обсуждения складывающейся ситуации направился специальный координатор ООН по Ближнему Востоку Николай Младенов.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
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