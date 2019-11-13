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МИД Чехии пригласит российского посла из-за запрета деятельности чешской организации в РФ

Минюст России 12 ноября 2019 года включил в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, организацию "Человек в беде"

ПРАГА, 13 ноября. /ТАСС/. Министр иностранных дел Чехии Томаш Петржичек намерен встретиться с послом РФ в республике Александром Змеевским в связи с включением российским Минюстом в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории России, чешской организации "Человек в беде" (Сlovеk v tisni). Об этом политик, находящийся с рабочим визитом в Эфиопии, сообщил в среду на своей странице в Twitter.

"Человек в беде" является уважаемой организацией, которая в мире [обеспечивает] поддержку прав человека и демократии, - отметил он. - Названные причины запрета ее деятельности в России считаю абсурдными. Запрещение [деятельности] правозащитной организации свидетельствует о состоянии с правами человека в стране. Буду требовать объяснений. Я вызову к себе российского посла".

Минюстом России в перечень иностранных и международных неправительственных организаций, деятельность которых признана нежелательной на территории РФ, 12 ноября текущего года была включена "Человек в беде". Организация была внесена в него в соответствии с Федеральным законом "О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации" на основании решения заместителя генерального прокурора Российской Федерации от 7 ноября 2019 года.

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ЧехияРоссия
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