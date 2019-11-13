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Минск рассматривает Россию как союзника, но считает нужным диверсифицировать отношения

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей отметил, что отношения у Минска с Москвой "очень хорошие", при этом Беларусь рассматривает Европейский союз в качестве второго по важности экономического партнера

МИНСК, 13 ноября. /ТАСС/. Белоруссия будет поддерживать сбалансированные отношения со всеми странами, при этом рассматривает Россию в качестве основного союзника. Об этом заявил глава МИД Белоруссии Владимир Макей в интервью немецкой газете Süddeutsche Zeitung, опубликованном в среду на сайте белорусского внешнеполитического ведомства.

"Мы хотели бы поддерживать сбалансированные отношения со всеми, - сказал он. - Мы рассматриваем Россию в качестве основного союзника, как нашего естественного соседа", - сказал Макей. По его словам, отношения у Минска с Москвой "очень хорошие". "И мы хотели бы укреплять их и в будущем. Но это не означает, что мы должны смотреть только на Россию, - отметил министр. - В последний раз во время крупного мирового финансового кризиса мы узнали на собственном опыте, что зависимость от одной страны является пагубной для нашей экономики".

Макей отметил, что Белоруссия хочет диверсифицировать отношения и рассматривает Европейский союз в качестве второго по важности экономического партнера. "Нам бы хотелось иметь хорошие отношения с ЕС, да и с другими государствами в мире", - сказал министр. По его словам, Белоруссия располагается "на линии разрыва между двумя крупными геополитическими игроками". "И конфронтация, в которой они оба находятся, влияет на нас и наших соседей. Это относится в первую очередь к санкциям и ответным санкциям между Россией и странами Запада, от которых мы как открытая, экспортоориентированная страна очень страдаем", - сказал Макей.

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БелоруссияРоссия
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