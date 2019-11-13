Глава МИД Сербии назвал операцию НАТО 1999 года актом агрессии против суверенной страны

БЕЛГРАД, 13 ноября. /ТАСС/. Глава МИД Сербии Ивица Дачич считает операцию НАТО 1999 года против Югославии "актом агрессии против суверенной страны". Об этом он заявил в среду, выступая на форуме "Седьмая неделя НАТО в Белграде", сообщила пресс-служба МИД.

"Отношения Сербии и НАТО чрезвычайно деликатные из-за наследия прошлого, то есть из-за бомбардировок НАТО тогдашней Югославии. С сожалением напоминаю, что вмешательство НАТО было без санкции СБ ООН, что для нас недвусмысленно представляет акт агрессии против суверенной страны, который вызвал огромные жертвы и материальные потери. Те события мы не можем забыть и всегда будем помнить тех, кто погиб", - заявил Дачич.

Глава МИД напомнил, что в этом году в Сербии отмечали 20-ю годовщину бомбардировок НАТО. По его словам, несмотря на разные взгляды на те события, все участники несут ответственность и обязаны сделать все, чтобы сохранить мир в регионе посредством сотрудничества.

24 марта 1999 года началась военная операция НАТО против Союзной Республики Югославии. Главной причиной воздушно-наступательной операции "Союзная сила" (Allied Force) руководство альянса назвало "предотвращение геноцида албанского населения в Косове". По данным НАТО, за время операции, продолжавшейся 78 дней, авиация стран альянса совершила 38 тыс. боевых вылетов, целью свыше 10 тыс. из них было нанесение бомбовых ударов.

Согласно исследованиям военных экспертов, было выпущено 3 тыс. крылатых ракет, сброшено около 80 тыс. тонн бомб, в том числе кассетных и с обедненным ураном. В результате бомбардировок, по сербским данным, погибли от 3500 до 4000 человек, ранения получили около 10 тыс., две трети из которых - гражданские жители. Материальный ущерб составил до $100 млрд. Бомбардировки нефтеперерабатывающих и нефтехимических заводов привели к заражению водной системы страны токсичными веществами.

По сведениям сербских специалистов, за три месяца бомбардировок Югославии силами НАТО на территорию Сербии было сброшено 15 тонн обедненного урана. После этого страна заняла первое место по числу онкологических заболеваний в Европе, а за первые 10 лет с момента бомбардировок в стране заболели раком около 30 тыс. человек, из них от 10 до 18 тыс. умерли. По мнению сербского ученого Любиши Ракича, объемов обедненного урана, попавших на территорию балканских государств во время агрессии НАТО, хватило бы для создания 170 атомных бомб, подобных той, которую США сбросили на Хиросиму 6 августа 1945 года.