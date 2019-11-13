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Объявление предварительных итогов выборов президента Афганистана отложили

В Независимой избирательной комиссии страны сообщили, что причиной отсрочки стала "напряженность, возникшая по вопросам пересчета голосов избирателей"

ТАСС, 13 ноября. Обнародование предварительных результатов президентских выборов в Афганистане вновь отложено. Об этом, как передал телеканал TOLO News, заявил в среду член Независимой избирательной комиссии (НИК) страны Оранг Зеб.

По его словам, "объявление предварительных итогов голосования, которое должно было состояться в четверг, откладывается". Зеб сообщил, что причиной отсрочки стала "напряженность, возникшая по вопросам пересчета голосов избирателей".

28 сентября в Афганистане прошли президентские выборы. По данным НИК, к избирательным урнам пришли почти 2,6 млн афганцев, имевших право голоса. В голосовании могли принять участие 9,7 млн зарегистрированных избирателей.

Изначально предварительные результаты выборов должны были объявить 19 октября. Однако затем председатель НИК Хава Алам Нуристани объявила об отсрочке и назвала 14 ноября новой датой оглашения предварительных результатов выборов.

Новая дата обнародования предварительных итогов президентских выборов пока не объявлена.

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Афганистан
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