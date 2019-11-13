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Полиция Испании ищет экс-главу военной разведки Венесуэлы, которого должны выдать США

Никаких точных сведений о местонахождении Уго Карвахаля у полиции нет

МАДРИД, 13 ноября. /ТАСС/. Национальная полиция Испании пока не может обнаружить бывшего главу военной разведки Венесуэлы (2004-2008 годы) Уго Карвахаля, которого должны выдать США. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в среду в правоохранительных органах королевства.

"К настоящему моменту у нас нет сведений о его местонахождении", - уточнили в полиции.

Как информировало агентство France-Presse (АFП), Национальная судебная коллегия Испании разрешила экстрадицию Карвахаля в США. Данное решение последовало после апелляции прокуратуры на решение суда отказать в экстрадиции в США Карвахаля, которое было принято в сентябре этого года.

16 сентября стало известно, что судебная коллегия отказала в экстрадиции Карвахаля, в результате чего было решено отпустить его из-под стражи. Экс-глава венесуэльской военной разведки был задержан в апреле в Испании по запросу США по делу, связанному с торговлей наркотиками.

В 2008 году Минфин США внес Уго Карвахаля в санкционный список за финансирование незаконного оборота наркотиков колумбийской повстанческой группировки "Революционные вооруженные силы Колумбии", которую Госдеп США включил в 2001 году в список террористических организаций.

Карвахаль был соратником экс-президента Венесуэлы Уго Чавеса (1954-2013 годы). Он осудил правление действующего главы Боливарианской Республики Николаса Мадуро и в феврале признал лидера оппозиции Хуана Гуайдо временно исполняющим обязанности президента страны.

Теги
СШАИспанияВенесуэла
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