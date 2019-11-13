Спецслужбы Польши задержали подозреваемых в планировании терактов против мусульман

ВАРШАВА, 13 ноября. /ТАСС/. Агентство внутренней безопасности Польши задержало двоих мужчин, подозреваемых в планировании терактов с использованием взрывчатых веществ. Об этом сообщил в среду пресс-секретарь министра, координирующего работу спецслужб, Станислав Жарын.

По его словам, эта "акция стала результатом собранной ранее информации об экстремистской группе, целью которой было запугивание лиц исламского вероисповедания, живущих на территории Польши". "Было установлено, что помимо преследований эта группа планировала также более радикальные действия с использованием огнестрельного оружия и взрывчатых веществ", - указал Жарын.

Задержанные, по его словам, ориентировались на теракты, совершенные Андерсом Брейвиком в 2011 году в Норвегии, Брентоном Таррантом в Новой Зеландии и Филипом Мансхаусом в Норвегии в этом году.

Как подчеркнул Жарын, ранее задержанные лица уже были под следствием в 2013 году по делу Брунона К., который планировал напасть на польский парламент. Тогда им было запрещено иметь дело с оружием и проводить пиротехнические эксперименты. Этот запрет был нарушен, так как в результате обысков были обнаружены взрывчатые вещества, оружие и другие элементы, необходимые для создания бомб, средств зашифрованной связи и другой амуниции.

Задержанным предъявлены обвинения в подготовке к преступлению, угрожающему жизни и здоровью большой группы людей, а также в публичном призыве к убийству этнических и религиозных групп, незаконном владении взрывчатыми веществами и огнестрельным оружием. Суд постановил применить к ним меру пресечения в виде временного ареста. Ведется следствие.