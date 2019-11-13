Нетаньяху: "Исламский джихад" либо прекратит обстрелы Израиля, либо получит "новые удары"

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноября. /ТАСС/. Радикалы из группировки "Исламский джихад" в секторе Газа должны прекратить атаки на Израиль, или они продолжат получать все новые и новые удары. С таким заявлением выступил в среду на заседании правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы полны решимости бороться и защищать нашу страну, и, если они ("Исламский джихад" - прим. ТАСС) думают, что эти обстрелы ослабят нас или ослабят нашу решимость, они ошибаются. Поэтому у них есть только один выбор: прекратить эти атаки или получать все новые и новые удары. Выбор за ними", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Нетаньяху заявил, что "за последние 24 часа были уничтожены важные объекты "Исламского джихада". "Вчера [12 ноября] я сказал, что мы не склонны к эскалации, но будем отвечать на каждое нападение на нас и отвечать очень жестко. "Исламскому джихаду" лучше бы понять это прямо сейчас, а не когда будет слишком поздно", - добавил он. Премьер также поблагодарил израильских военных и разведчиков за ликвидацию в секторе Газа во вторник командира вооруженного крыла "Исламского джихада" - "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") Бахи Абу аль-Аты, которая, по его словам, "создает новый стандарт нанесения ударов по убийцам и террористам в мире".

Палестинские группировки и армия Израиля уже сутки обмениваются ударами. За это время из Газы по территории еврейского государства было выпущено свыше 250 ракет и минометных снарядов. Обстрелы с небольшими перерывами продолжаются до сих пор, а ВВС Израиля наносят массированные удары по объектам радикалов.