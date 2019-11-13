Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Палестино-израильский конфликт

Нетаньяху: "Исламский джихад" либо прекратит обстрелы Израиля, либо получит "новые удары"

Премьер-министр подчеркнул, что в Израиле не склонны к эскалации, но будут очень жестко отвечать на каждое нападение

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноября. /ТАСС/. Радикалы из группировки "Исламский джихад" в секторе Газа должны прекратить атаки на Израиль, или они продолжат получать все новые и новые удары. С таким заявлением выступил в среду на заседании правительства еврейского государства Биньямин Нетаньяху.

"Мы полны решимости бороться и защищать нашу страну, и, если они ("Исламский джихад" - прим. ТАСС) думают, что эти обстрелы ослабят нас или ослабят нашу решимость, они ошибаются. Поэтому у них есть только один выбор: прекратить эти атаки или получать все новые и новые удары. Выбор за ними", - распространила высказывания премьера его канцелярия.

Нетаньяху заявил, что "за последние 24 часа были уничтожены важные объекты "Исламского джихада". "Вчера [12 ноября] я сказал, что мы не склонны к эскалации, но будем отвечать на каждое нападение на нас и отвечать очень жестко. "Исламскому джихаду" лучше бы понять это прямо сейчас, а не когда будет слишком поздно", - добавил он. Премьер также поблагодарил израильских военных и разведчиков за ликвидацию в секторе Газа во вторник командира вооруженного крыла "Исламского джихада" - "Сарая Аль-Кудс" ("Роты Иерусалима") Бахи Абу аль-Аты, которая, по его словам, "создает новый стандарт нанесения ударов по убийцам и террористам в мире".

Палестинские группировки и армия Израиля уже сутки обмениваются ударами. За это время из Газы по территории еврейского государства было выпущено свыше 250 ракет и минометных снарядов. Обстрелы с небольшими перерывами продолжаются до сих пор, а ВВС Израиля наносят массированные удары по объектам радикалов.

Теги
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраиль
Реклама на ТАСС
Кризис на Украине
Коломойский выступил за восстановление связей с Россией
Украинский бизнесмен-миллиардер уверен, что США используют Украину в своих геополитических целях, а травмы, нанесенные украинцам конфликтом в Донбассе, быстро уйдут в прошлое
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС