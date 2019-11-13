В Германии правого политика отстранили от руководства комитетом Бундестага

БЕРЛИН, 13 ноября. /ТАСС/. Германские депутаты отстранили представителя правой "Альтернативы для Германии" (АдГ) Штефана Бранднера от должности главы парламентского комитета по правовым вопросам. За соответствующий шаг, прецедентов у которого в 70-летней истории Бундестага не было, проголосовали в среду все остальные фракции.

Утрате доверия предшествовали высказывания Бранднера, которые были встречены шквалом критики со стороны депутатов. После атаки правого экстремиста в Галле в начале октября он опубликовал в Twitter чужой пост, который был воспринят как критика в адрес с участников акций солидарности с жертвами. В нем говорилось, что политики в эти дни "болтаются без дела" по демонстрациям. Бранднер в итоге извинился перед парламентариями за этот пост.

Также недовольство вызвали высказывания Бранднера о вручении государственной награды певцу Удо Линденбергу, который неоднократно критиковал политику "Альтернативы для Германии". Политик назвал это "платой за предательство" (в оригинале - Judaslohn, дословный перевод - награда для Иуды - прим. ТАСС).

Представители АдГ в эфире телеканала N-tv подвергли критике решение отстранить Бранднера, назвали упреки "притянутыми за уши". "Это нарушение табу, этот шаг еще обернется последствиями", - предупредил сопредседатель партии Александер Гауланд. Все остальные фракции решение приветствовали. "Это стало четким сигналом против проявлений травли и ненависти", - сказал представитель Христианско-демократического союза Ян-Марко Лучак. При этом АдГ сохраняет право назначить на должность главы комитета по правовым вопросам другого своего представителя.

"Альтернатива для Германии" появилась в апреле 2013 года на фоне экономических проблем в еврозоне и долгового кризиса в Греции. На протяжении длительного времени партию заботила в основном лишь экономическая повестка, однако по мере усугубления миграционного кризиса в ФРГ и в ЕС эта политическая сила начала наращивать свой рейтинг именно на теме беженцев, противопоставляя себя политике действующего правительства Ангелы Меркель.