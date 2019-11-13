Депутаты Закарпатья потребовали от властей Украины продлить мораторий на продажу земли

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Депутаты Закарпатского областного совета обратились к руководству государства с призывом продлить мораторий на продажу земли. За соответствующее решение депутаты проголосовали в среду на внеочередной сессии. Это первый случай, когда против инициированного президентом Владимиром Зеленским законопроекта выступила целая область.

"В ходе внеочередной сессии областного совета депутаты обратились к президенту и Верховной раде Украины с предложением продления моратория на продажу земли", - сообщает издание "Першый.соm.uа".

В ходе сессии продолжалась оживленная дискуссия, в результате которой решение относительно обращения к руководству Украины поддержало большинство депутатов.

Депутаты Верховной рады рассматривают одиннадцать вариантов законопроекта об отмене моратория на продажу земель сельскохозяйственного назначения.