В Киеве пообещали отреагировать на открытие железнодорожного сообщения по Крымскому мосту

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Киев отреагирует на предстоящее открытие Россией движения по железнодорожной части Крымского моста. С таким заявлением выступил в среду так называемый постоянный представитель президента Украины в Крыму Антон Кориневич.

"Мы, безусловно, отреагируем на это... Государство-оккупант не имеет права делать то, что оно делает", - сказал он, но не уточнил, как именно будет реагировать украинская сторона.

Кориневич лишь напомнил, что доступ в Крым и Севастополь не через официальные украинские пункты пропуска, которые находятся на подконтрольной Киеву территории Херсонской области, "является противозаконным и нарушает Уголовный кодекс Украины".

Регулярное железнодорожное пассажирское сообщение с Крымом по Крымскому мосту начнется в последней декаде этого года.