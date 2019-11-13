Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Президенты Чада и Нигера обвинили Запад в невыполнении обязательств по поддержке

По мнению президента Нигера Махамада Иссуфа,, Многопрофильная комплексная Миссия ООН по стабилизации в Мали должна получить мандат на наступательные операции

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Европейские партнеры и доноры не оказывают странам зоны Сахеля (Мавритания, Мали, Нигер, Чад и Буркина-Фасо) обещанную финансовую поддержку. С таким обвинением выступили в среду в интервью Radio France internationale президенты Чада и Нигера Идрисс Деби Итно и Махамаду Иссуфу, участвующие в работе Парижского форума мира.

"Мы разработали соответствующие проекты, однако и по сей день, в том что касается Чада, ни один из них так и не был профинансирован. Мы настаиваем на том, чтобы нам предоставили эти финансовые средства", - сказал Идрисс Деби, уточнив, что речь идет о $12 млрд на развитие региона и $400 млн на оснащение армий пяти стран.

По мнению президента Нигера, Многопрофильная комплексная Миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) должна получить мандат на наступательные операции. "Пока что МИНУСМА ограничивается миротворческими задачами. Однако север Мали - это зона, где надлежит не предпринимать миротворческие действия, а вести подлинную войну против терроризма", - подчеркнул лидер Нигера.

Теги
НигерЧад
Реклама на ТАСС
Кризис в Сирии
СМИ: колонна американской военной техники отправилась из Сирии к границе с Ираком
По данным SANA, колонна техники состоит из грузовиков и военных машин
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС