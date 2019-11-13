Президенты Чада и Нигера обвинили Запад в невыполнении обязательств по поддержке

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Европейские партнеры и доноры не оказывают странам зоны Сахеля (Мавритания, Мали, Нигер, Чад и Буркина-Фасо) обещанную финансовую поддержку. С таким обвинением выступили в среду в интервью Radio France internationale президенты Чада и Нигера Идрисс Деби Итно и Махамаду Иссуфу, участвующие в работе Парижского форума мира.

"Мы разработали соответствующие проекты, однако и по сей день, в том что касается Чада, ни один из них так и не был профинансирован. Мы настаиваем на том, чтобы нам предоставили эти финансовые средства", - сказал Идрисс Деби, уточнив, что речь идет о $12 млрд на развитие региона и $400 млн на оснащение армий пяти стран.

По мнению президента Нигера, Многопрофильная комплексная Миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) должна получить мандат на наступательные операции. "Пока что МИНУСМА ограничивается миротворческими задачами. Однако север Мали - это зона, где надлежит не предпринимать миротворческие действия, а вести подлинную войну против терроризма", - подчеркнул лидер Нигера.