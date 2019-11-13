Сирийские курды заявили, что не смогут вечно следить за заключенными боевиками ИГ

ТАСС, 13 ноября. Коалиция "Силы демократической Сирии" (СДС), основу которой составляют курдские военизированные отряды, не сможет до бесконечности контролировать боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ), находящихся в местах заключения на северо-востоке Сирии. С таким заявлением, как сообщило в среду агентство Firat, выступил командующий СДС Мазлюм Абди.

"Мы неоднократно обращались к европейским странам с настоятельной просьбой забрать своих граждан, воевавших на стороне ИГ, и судить их на своей территории или организовать международный трибунал на северо-востоке Сирии", - отметил Абди. Эти обращения, добавил командующий СДС, связаны с тем, что сирийские курды "не смогут держать их [боевиков ИГ] здесь и контролировать бесконечно".

По мнению Абди, "опасность возвращения ИГ [в северо-восточные районы Сирии] очень серьезна и вполне реальна". Как считает командующий СДС, в большой степени турецкая военная операция на севере Сирии "предоставила надежду террористам на возвращение". Абди высказал предположение, что "населенные пункты, в которые вошли турецкие силы, могут стать опорными базами радикалов и послужить основой для воссоздания террористической сети".

9 октября Анкара объявила о проведении на севере Сирии операции "Источник мира" с целью создания там буферной зоны. Она должна стать защитным поясом для турецкой границы. В этот район, по замыслу Анкары, смогут вернуться из Турции сирийские беженцы. Дамаск назвал операцию агрессией, мировое сообщество осудило действия Анкары.

17 октября Соединенные Штаты и Турция достигли соглашения о приостановке боевых действий. Турция согласилась на 120 часов прекратить огонь, чтобы курдские отряды, входящие в коалицию "Силы демократической Сирии", покинули район пограничной зоны безопасности, создаваемой Анкарой. 22 октября президенты России и Турции Владимир Путин и Тайип Эрдоган на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации на северо-востоке Сирии. Согласно документу, российская военная полиция и сирийские пограничники с полудня 23 октября были введены в районы, граничащие с создаваемой Турцией 30-километровой зоной безопасности.