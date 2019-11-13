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Кризис в Сирии

СМИ: колонна американской военной техники отправилась из Сирии к границе с Ираком

По данным SANA, колонна техники состоит из грузовиков и военных машин

ТАСС, 13 ноября. Колонна американских военных машин покинула военную базу, расположенную в провинции Алеппо, и направилась в сторону границы с Ираком. Об этом в среду сообщило агентство SANA.

По поступившей информации, колонна американской техники включает "десятки грузовиков и военных машин". До последнего времени вся эта техника находилась на военной базе США Сарин в провинции Алеппо. Военные машины и транспорты направляются к северной части сирийско-иракской границы.

В понедельник глава Пентагона Марк Эспер заявил, что США продолжают вывод войск с северо-востока Сирии, а процесс займет пару недель или больше.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что президент США Дональд Трамп одобрил план, согласно которому в Сирии останутся не менее 800 американских военнослужащих, одной из их главных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны.

Теги
СШАИракСирияКризис в СирииТрамп, Дональд
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