Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Верховный суд Испании отказался отменить действие ордера на арест Пучдемона

Верховный суд Испании 14 октября выдал новый европейский и международный ордер на арест Пучдемона на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате

МАДРИД, 13 ноября. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Испании выступил против того, чтобы отменить действие национального ордера на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, бежавшего в Бельгию в 2017 году. Об этом говорится в распространенном в среду решении ВС.

Отмечается, что суд "отклонил обжалование, представленное Карлесом Пучдемоном и [экс-советник каталонского кабмина] Антони Комином против" решения судьи "Пабло Льярены, который отклонил их просьбу отменить национальные ордера" на арест политиков, поскольку они были избраны на выборах в Европарламент (ЕП) в мае текущего года. ВС считает, что "для применения парламентских привилегий или неприкосновенности недостаточно быть избранным депутатом [ЕП]".

В момент проведения незаконного референдума о независимости Каталонии 2017 года правительство региона возглавлял Пучдемон. Сразу после кризиса он бежал из Испании в Бельгию.

По итогам выборов 26 мая политики получили места в ЕП. Тем не менее ЦИК королевства не включил их имена в окончательный список избранных в Европарламент испанских депутатов, который был направлен в Брюссель. Пучдемон и Комин не явились в Испанию, чтобы принести присягу в качестве парламентариев. На территории королевства действуют ордера на их арест.

Кроме того, 14 октября Верховный суд Испании выдал новый европейский и международный ордер на арест Пучдемона на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате. Решение суда последовало после вынесения приговора по делу лидеров каталонского сепаратистского движения. Они были приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы. Сейчас суд Брюсселя отложил до 16 декабря решение по вопросу об экстрадиции Пучдемона.

Теги
Испания
Реклама на ТАСС
Сторонники левых политических сил Бразилии стягиваются к посольству Венесуэлы
Митингующие выступают против попытки захвата дипмиссии, предпринятой сторонниками лидера венесуэльской оппозиции Хуана Гуайдо
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС