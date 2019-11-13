Верховный суд Испании отказался отменить действие ордера на арест Пучдемона

МАДРИД, 13 ноября. /ТАСС/. Верховный суд (ВС) Испании выступил против того, чтобы отменить действие национального ордера на арест экс-главы правительства Каталонии Карлеса Пучдемона, бежавшего в Бельгию в 2017 году. Об этом говорится в распространенном в среду решении ВС.

Отмечается, что суд "отклонил обжалование, представленное Карлесом Пучдемоном и [экс-советник каталонского кабмина] Антони Комином против" решения судьи "Пабло Льярены, который отклонил их просьбу отменить национальные ордера" на арест политиков, поскольку они были избраны на выборах в Европарламент (ЕП) в мае текущего года. ВС считает, что "для применения парламентских привилегий или неприкосновенности недостаточно быть избранным депутатом [ЕП]".

В момент проведения незаконного референдума о независимости Каталонии 2017 года правительство региона возглавлял Пучдемон. Сразу после кризиса он бежал из Испании в Бельгию.

По итогам выборов 26 мая политики получили места в ЕП. Тем не менее ЦИК королевства не включил их имена в окончательный список избранных в Европарламент испанских депутатов, который был направлен в Брюссель. Пучдемон и Комин не явились в Испанию, чтобы принести присягу в качестве парламентариев. На территории королевства действуют ордера на их арест.

Кроме того, 14 октября Верховный суд Испании выдал новый европейский и международный ордер на арест Пучдемона на основании обвинений в подстрекательстве к мятежу и растрате. Решение суда последовало после вынесения приговора по делу лидеров каталонского сепаратистского движения. Они были приговорены к срокам до 13 лет тюрьмы. Сейчас суд Брюсселя отложил до 16 декабря решение по вопросу об экстрадиции Пучдемона.