Соцпартия Молдавии и президент предложат парламенту правительство меньшинства

КИШИНЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Партия социалистов Республики Молдова (ПСРМ) поддерживает инициативу президента страны Игоря Додона по формированию правительства меньшинства после отставки кабинета Майи Санду. С таким заявлением партия выступила в среду после консультаций с главой республики.

"Поддержим инициативу президента Республики Молдова Игоря Додона по созданию правительства меньшинства, состоящего из профессионалов, технократов, аполитичных людей, для обеспечения развития Республики Молдова. В связи с этим мы заявляем об открытости для диалога со всеми депутатами и парламентскими фракциями для того, чтобы определить оптимальную формулу формирования правительства технократов", - говорится в сообщении пресс-службы.

После переговоров социалисты не рассматривают возможность воссоздания коалиции с проевропейским блоком Acum ("Сейчас"), одним из лидеров которого является Санду. "Требование коллег из Acum сформировать правительство, подобное тому, которое уже было распущено, с тем же премьер-министром, несерьезно и свидетельствует о политическом инфантилизме и отсутствии конструктивного, примирительного подхода", - считают в партии.

Готовность оказать поддержку правительству меньшинства ранее выразила Демократическая партия Молдовы, которая контролирует почти треть депутатов парламента. Такая поддержка возможна при условии продолжения будущим правительством социальных программ, а также выполнения договора об ассоциации с ЕС, сообщил лидер ДПМ Павел Филип.

12 ноября парламент выразил вотум недоверия правительству Майи Санду, сформированному блоком Acum ("Сейчас"). Отставка была инициирована их партнерами в парламентском большинстве - ПСРМ.

Конфликт разразился вокруг выборов нового генерального прокурора, которому, как заявляют власти, предстоит ключевая роль в реформировании юстиции и демонтаже системы, выстроенной олигархом Владимиром Плахотнюком. На прошлой неделе правительство под свою ответственность внесло поправки в закон о прокуратуре, фактически закрепляющие за премьером право определять кандидата на эту должность. Воспрепятствовать изменениям было возможно только с помощью вотума недоверия. Как объяснили в Соцпартии, они пошли на это, так как инициатива правительства не обсуждалась в коалиции и противоречит конституции.