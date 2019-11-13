МИД КНР прокомментировал утверждение уйгурских активистов о "концлагерях в Синьцзяне"

ТАСС, 13 ноября. МИД Китая назвал безосновательным утверждение активистов движения "Национальное пробуждение Восточного Туркестана" о предполагаемом наличии в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР (Синьцзян) концентрационных лагерей.

"Высказывания этих людей не подкреплены никакими доказательствами", - заявил на брифинге в среду представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Национальное пробуждение Восточного Туркестана" позиционирует себя как некоммерческая организация, отстаивающая права уйгурского мусульманского населения в Синьцзяне и поддерживающая идею независимости этого автономного района КНР. Во вторник директор по организационной работе движения Кайл Олберт сообщил СМИ, что с помощью сервиса Google Maps якобы было обнаружено существование около 500 лагерей и тюрем, где "правительство страны может содержать более миллиона уйгуров".

"Действующее за границей движение "Национальное пробуждение Восточного Туркестана" на протяжении долгого времени занимается деятельностью, подрывающей государственную безопасность нашей страны, пытаясь разделить Синьцзян и Китай", - подчеркнул Гэн Шуан. "В Синьцзяне наблюдается стабильное развитие, национальная солидарность и общественная гармония: все лживые сведения несостоятельны перед лицом фактов", - добавил дипломат.

Он также подчеркнул, что правительство КНР ранее уже выступало с официальным заявлением по синьцзянскому вопросу, согласно которому так называемые концентрационные лагеря являются в действительности центрами образования и профессиональной подготовки.

По заявлению китайских официальных лиц, в образовательных центрах содержатся "попавшие под влияние идей терроризма и экстремизма лица", там их обучают китайскому языку, основам письма, повышению коммуникативных навыков и основам законодательства КНР.