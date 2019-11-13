Фракция Тимошенко в Раде перешла в оппозицию из-за принятия законопроекта о рынке земли

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Фракция "Батькивщина" в Верховной раде Украины перешла в оппозицию из-за несогласия с принятием в первом чтении законопроекта о рынке земли. Об этом заявила в среду лидер фракции и одноименной партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

"Наша команда заявляет о переходе партии "Батькивщина" в оппозицию к политике уничтожения Украины, в оппозицию к политике продолжения эпохи бедности. Мы объявляем оппозицию распродаже с молотка всех стратегических объектов собственности Украины, в том числе земли. Мы не разделяем такую политику", - сказала Тимошенко на пресс-конференции.

По ее словам, "Батькивщина" уже подала представление в Конституционный суд для разъяснения 13 статьи Конституции, где говорится о том, что украинская земля - собственность украинского народа. Тимошенко также заявила, что обжалует в суде принятие закона в первом чтении, потому что оно прошло с нарушениями регламента.

При рассмотрении депутатами Рады законопроектов о рынке земли Тимошенко выступала категорически против. По ее мнению, принятие рынка земли сделает Украину "страной третьего мира".

Такого же мнения придерживается и фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь", депутаты которой сегодня периодически блокировали трибуну Рады, чтобы не допустить принятия законопроекта о рынке земли.

Верховная рада сегодня проголосовала в первом чтении за правительственный проект закона о продаже сельскохозяйственной земли. Законопроект поддержали только 227 депутатов от фракции "Слуга народа" и 13 внефракционных парламентариев.