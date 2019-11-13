Реклама на ТАСС
{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В НАТО заявили, что настроены на диалог с Россией

Профессиональный диалог поддерживают высшие военачальники России и НАТО, отметили в альянсе

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) намерена продолжать диалог с Россией, невзирая на все нынешние сложности в отношениях Запада и Москвы. Это подчеркнул в среду на встрече с группой журналистов, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС перспективы дальнейшего развития отношений Североатлантического альянса с Россией, председатель Военного комитета НАТО главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич.

"Конечно, сдерживание требует того, чтобы военная стратегия, размещение сил и средств имели вес. Однако вторая часть, и это прямой ответ на ваш вопрос, заключается в том, что мы продолжим диалог с Россией", - заявил британский военачальник, находящийся с визитом в Вашингтоне. "Формат, в котором это происходит в Брюсселе, именуется Советом Россия - НАТО. Председательствуют в нем генеральный секретарь НАТО и <...> российский посол (постоянный представитель - прим. ТАСС)", - напомнил Пич.

Кроме того, отметил он, профессиональный диалог поддерживают высшие военачальники России и НАТО. "Диалог, выходящий за рамки Совета Россия - НАТО, идет между российскими военными и лидерами альянса, включая меня. Диалог идет с генералом Герасимовым (начальник Генерального штаба Вооруженных сил России - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов - прим. ТАСС). <...> Об этом диалоге известно общественности. Он важен, и он структурирован", - сказал Пич.

Он уточнил, что НАТО не будет вести с Россией "дела как прежде", поскольку блок не признает воссоединение Крыма с Россией. "Однако то, что продолжается диалог между военачальниками, такими как я и генерал Герасимов, является [уже само по себе] ободрительным", - убежден главный маршал.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Болсонару осудил внешнее вмешательство в ситуацию с посольством Венесуэлы
Президент Бразилии уточнил, что власти принимают меры по восстановлению общественного порядка и предотвращения насилия в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических отношениях
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС