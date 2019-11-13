В НАТО заявили, что настроены на диалог с Россией

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Организация Североатлантического договора (НАТО) намерена продолжать диалог с Россией, невзирая на все нынешние сложности в отношениях Запада и Москвы. Это подчеркнул в среду на встрече с группой журналистов, комментируя по просьбе корреспондента ТАСС перспективы дальнейшего развития отношений Североатлантического альянса с Россией, председатель Военного комитета НАТО главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич.

"Конечно, сдерживание требует того, чтобы военная стратегия, размещение сил и средств имели вес. Однако вторая часть, и это прямой ответ на ваш вопрос, заключается в том, что мы продолжим диалог с Россией", - заявил британский военачальник, находящийся с визитом в Вашингтоне. "Формат, в котором это происходит в Брюсселе, именуется Советом Россия - НАТО. Председательствуют в нем генеральный секретарь НАТО и <...> российский посол (постоянный представитель - прим. ТАСС)", - напомнил Пич.

Кроме того, отметил он, профессиональный диалог поддерживают высшие военачальники России и НАТО. "Диалог, выходящий за рамки Совета Россия - НАТО, идет между российскими военными и лидерами альянса, включая меня. Диалог идет с генералом Герасимовым (начальник Генерального штаба Вооруженных сил России - первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов - прим. ТАСС). <...> Об этом диалоге известно общественности. Он важен, и он структурирован", - сказал Пич.

Он уточнил, что НАТО не будет вести с Россией "дела как прежде", поскольку блок не признает воссоединение Крыма с Россией. "Однако то, что продолжается диалог между военачальниками, такими как я и генерал Герасимов, является [уже само по себе] ободрительным", - убежден главный маршал.