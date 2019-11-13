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В США заявили, что расходы на закупку истребителей F-35 превысят $406 млрд

Расходы на их содержание на протяжении 60 лет эксплуатации превысят $1 трлн, отметил конгрессмен Джон Гараменди

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Программа создания истребителей-бомбардировщиков F-35 - самая дорогостоящая за всю историю: расходы на приобретение самолетов, как ожидается, превысят $406 млрд, а расходы на их содержание на протяжении 60 лет эксплуатации превысят $1 трлн. Об этом заявил в среду на слушаниях в Конгрессе США о ходе реализации этой программы председатель подкомитета по вопросам боеготовности комитета Палаты представителей по делам вооруженных сил конгрессмен Джон Гараменди (демократ, штат Калифорния).

"После почти двух десятилетий разработки эта программа вступает в период, когда самолеты испытывают в реальной обстановке, - отметил он. - Самолеты уже участвовали в боевых вылетах. ВВС, ВМС, Корпусу морской пехоты США, а также нашим международным партнерам передано более 450 самолетов. К 2023 году число этих самолетов в мире превысит 1100, они будут развернуты в 43 точках".

В этой связи конгрессмен подчеркнул, что вопросы надежного обеспечения самолетов запасными частями и техническим обслуживанием приобретает особое значение. Из-за проблем с логистикой, указал он, лишь около половины общего числа самолетов могли совершать полеты в 2017 и 2018 годах. В свою очередь конгрессмен Дональд Норкросс (демократ, штат Нью-Джерси) отметил, что выпускаемая сейчас модификация самолета - 3F- "лишь частично боеготова" из-за проблем с обеспечением малозаметности.

На проблемы с эксплуатацией F-35 указала и руководитель департамента оборонного потенциала и управления Главного бюджетно-контрольного управления США (Счетной палаты) Дайана Маурер. По ее словам, "мощь ВВС США зависит от использования потенциала F-35, а потенциал этого самолета зависит от того, насколько успешно его будут обеспечивать запчастями и техобслуживанием". Она подчеркнула, что самолет пока "не летает так, как ожидалось", поскольку примерно на треть полетов оказывают влияние отсутствие запасных частей или другие проблемы.

F-35 - это многоцелевая боевая машина, спроектированная с использованием технологии уменьшения заметности и способная нести ядерное оружие. Вместе с США в проекте ее создания до недавних пор принимали участие восемь стран: Австралия, Великобритания, Дания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия и Турция. Эти самолеты приобретают также Израиль и Япония.

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