Рада приняла в первом чтении земельную реформу вопреки мнению общества

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Верховная рада в среду поддержала в первом чтении предложенный фракцией пропрезидентской партии "Слуга народа" проект закона, разрешающий продажу земель сельскохозяйственного назначения. Инициатива была принята большинством депутатов - 240 голосами, несмотря на развернувшийся под зданием правительства многотысячный митинг несогласных и активное политическое противостояние в зале парламента.

Напряженная ситуация в Раде в среду сложилась еще за полтора часа до начала ее работы: представители "Слуги народа" заблокировали трибуну парламента, чтобы не допустить к ней оппонентов и не сорвать рассмотрение в первом чтении законопроекта о рынке земли. "Слуги" провозгласили, что своей законодательной инициативой "вернут землю людям", которая была у них "украдена" еще во времена СССР.

В течение дня трибуна и президиум парламента блокировались неоднократно, причем разными политическими силами. Так, в какой-то момент трибуну заблокировали представители "Оппозиционной платформы - За жизнь", требуя отсрочить принятие инициативы, продлить мораторий на продажу земли и провести референдум по этому вопросу. В противном случае, грозил сопредседатель фракции оппозиционер Юрий Бойко, начнется падение "Слуги народа".

Затем протестную инициативу перехватили представители фракции "Батькивщины", создав столпотворение вокруг президиума. Лидер политической силы Юлия Тимошенко в очередной раз резко раскритиковала желание отменить мораторий на продажу земли и призвала "не допустить колонизации Украины", поскольку, по ее словам, рынок земли позволит приобретать ее иностранцам. Она в очередной раз потребовала провести референдум по этому вопросу, а также изучить мировой опыт, связанный с открытием рынка земли. По ее инициативе в ходе заседания был сделан 30-минутный перерыв для проведения дополнительных консультаций со спикером Рады Дмитрием Разумковым.

Против инициативы "Слуги народа" выступали и отдельные депутатские группы. А вот представители известной своей оппозиционной риторикой по отношению к новой власти "Европейской солидарности", лидером которой является Петр Порошенко, в основном отмалчивались. От имени политической силы экс-президента выступала главным образом бывший первый вице-спикер Рады Ирина Геращенко. Она дала понять, что по сути "Европейская солидарность" поддерживает идею "слуг", а вот с формой не согласны. Геращенко признала, что ранее она всегда была сторонницей отмены моратория на продажу земель сельхозназначения, но заявила, что в данной ситуации "Европейская солидарность" все же будет голосовать против отмены моратория, так как не согласна с рядом статей законопроекта. Партия Порошенко выступает за более жесткое ограничение концентрации земли в одних руках, создание прозрачного земельного кадастра как предпосылки земельного банка и ряд других поправок.

Поддержку "Слуга народа" в ходе обсуждения ощутила лишь со стороны фракции партии "Голос", лидером которой является артист Святослав Вакарчук.

Монобольшинство под вопросом

Таким образом, с самого утра было понятно, что рассмотрение земельного вопроса не будет легким для новой Рады. Осложняло ситуацию то, что парламентское монобольшинство "Слуги народа" в этой ситуации опасно пошатнулось: накануне депутат от "Слуги народа" Анна Скороход в эфире телеканала "112 Украина" сообщила, что около 50 депутатов пропрезидентской силы не будут голосовать за внедрение рынка земли.

На этом фоне оказалось неудивительным, что в ситуацию решил вмешаться президент Владимир Зеленский. Он приехал в парламент и провел заседание фракции "Слуги народа" в закрытом для журналистов режиме.

Несмотря на это, некоторые депутаты пропрезидентсткой силы остались при своем мнении. Так, представитель правительства в Верховной раде Ирина Верещук в кулуарах парламента предложила отложить рассмотрение земельной инициативы на фоне протестов. "Наша позиция в том, чтобы не вносить сегодня на голосование законопроект и все-таки доработать его для первого чтения", - отметила она, добавив, что считает законопроект "сырым", оставляющим у общества много вопросов.

После этого в украинских СМИ начала появляться информация о том, что такое заявление Верещук может ей стоить должности. В дальнейшем эти публикации опроверг глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия. Он заверил, что не только по отношению к Верещук, но и по отношению к другим членам фракции не будет никаких репрессий в случае приверженности своим личным позициям. Вместе с тем Арахамия подчеркнул, что если в дальнейшем не будет проведен референдум по вопросу продажи земли, как ранее пообещал Зеленский, то он сам сложит мандат.

Протесты внутри Рады и снаружи

Протестные настроения относительно рассмотрения земельной реформы были отмечены как внутри парламента, так и за его стенами. Не считая попыток блокирования трибуны и президиума несогласными, депутаты Рады в среду прибегали и к другим способом выражениям своей позиции. Так, они сопровождали криками "Позор" доклад министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофея Милованова, представлявшего проект закона. Не помогли министру и неоднократные заявления спикера Рады Дмитрия Разумкова о том, что решение принимает не "Слуга народа", а парламент: на депутатов других сил такой аргумент не действовал.

Тем временем у здания парламента собралось несколько тысяч противников внедрения рынка земли. В частности, у Рады выступили аграрии. Они принесли под законодательный орган гроб со свиньей, таким образом пытаясь донести до власти мысль о том, что принятие законопроекта "похоронит" животноводческую отрасль страны. Они также подогнали к зданию парламента несколько тракторов. Учитывая протестные настроения, силовики приняли усиленные меры безопасности. В результате акция прошла спокойно и без заметных происшествий.

Буря негодования в связи с земельной реформой коснулась не только украинской столицы. Депутаты Закарпатского областного совета в среду на внеочередной сессии приняли обращение к руководству государства с призывом продлить мораторий на продажу земли. Это первый случай, когда против инициированного президентом Владимиром Зеленским законопроекта выступила целая область.

Законопроект прошел

Несмотря на все сложности, сопровождавшие обсуждение документа, законопроект о внедрении рынка земли на Украине все же прошел первое чтение. Премьер-министр Алексей Гончарук воспринял эту новость с восторгом, заявив, что в среду благодаря решению Рады на Украине произошел переход "от феодализма к реальным рыночным отношениям". Текст приветствия был обнародован и в Telegram-канале партии "Слуга народа".

Депутат от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Ренат Кузьмин связал реакцию премьера с предстоящим в четверг визитом в Киев миссии Международного валютного фонда (МВФ). "К завтрашнему приезду представителей МВФ теперь есть чем отчитаться: "слуги народа" выполнили команду и проголосовали за закон о продаже земли", - написал он в Telegram-канале.

В свою очередь Юлия Тимошенко объявила, что после такого голосования фракция ее партии переходит в оппозицию. А в "Европейской солидарности" отметили, что уже готовят правки к принятому документу.

Итак, предложенный властью законопроект предусматривает запрет иностранцам покупать землю до 2024 года, при этом исключение делают для зарегистрированных на Украине иностранных компаний, которые уже сейчас арендуют земли и работают на украинском рынке. Им можно покупать землю с 1 октября 2020 года на равных условиях с украинскими компаниями. Согласно заявлению заместителя министра экономики Украины Тараса Высоцкого, после открытия рынка земли на Украине ее цена не превысит $1,5 тыс. за га.