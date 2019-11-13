В Белом доме заявили, что Трамп не смотрит слушания по импичменту

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп не смотрит трансляцию первых открытых слушаний, проходящих в среду в специальном комитете по разведке Палаты представителей Конгресса США в рамках расследования по импичменту. Как подчеркнула пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришэм, американский лидер занят работой.

"У него встречи в Овальном кабинете. Не смотрит. Он работает", - приводит слова Гришэм пресс-пул Белого дома. Позднее в среду у главы вашингтонской администрации запланирована встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Это первые открытые слушания, проводимые в рамках процедуры импичмента. Для дачи показаний на них вызваны временный поверенный в делах США на Украине Уильям Тейлор и заместитель помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джордж Кент.

Состоявшийся в июле телефонный разговор Трампа с его украинским коллегой Владимиром Зеленским вызвал скандал в Вашингтоне и стал поводом для начала процедуры импичмента. Как утверждают политические оппоненты Трампа, он во время разговора пытался убедить Зеленского начать расследование деятельности на Украине Хантера Байдена, сына бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, в обмен на оказание финансовой и военной помощи Киеву.

Белый дом обнародовал стенограмму июльской беседы лидеров США и Украины. Выяснилось, что Трамп не добивался от Зеленского расследования в отношении Хантера Байдена. Минюст США не нашел в содержании разговора нарушений национального законодательства, а также оснований для проведения дальнейшего расследования.

Джозеф Байден сейчас входит в число наиболее вероятных конкурентов Трампа на предстоящих в ноябре 2020 года президентских выборах.