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Трамп обсудит с Эрдоганом ситуацию с С-400 и F-35

Ранее турецкий лидер заявил, что Анкара готова рассмотреть предложение по поставкам ЗРК Patriot
Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган EPA-EFE/ERIK S. LESSER
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Президент США Дональд Трамп и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
© EPA-EFE/ERIK S. LESSER

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудит с турецким лидером Тайипом Эрдоганом ситуацию с российскими зенитными ракетными системами (ЗРС) С-400 и американскими истребителями F-35. Об этом он заявил в среду журналистам на встрече с президентом Турции в Белом доме.

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"Мы будем говорить по поводу С-400, мы будем говорить об этом, а также об истребителях F-35", - сказал американской лидер. "Мы можем позднее проинформировать вас об этом, потому что у нас будет вторая встреча через какое-то время", - добавил Трамп, отметив, что может затронуть эту тему на последующей совместной пресс-конференции с турецким лидером.

Ранее помощник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен в интервью телекомпании CBS сообщил о том, что Трамп заявит Эрдогану в ходе его визита в США о недопустимости присутствия российских С-400 на территории Турции, являющейся членом НАТО.

До этого сам Эрдоган рассказал, что намерен обсудить с Трампом ЗРС С-400, зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot и истребители F-35. При этом турецкий лидер добавил, что Анкара готова рассмотреть предложение по поставкам ЗРК Patriot, если "условия будут подходящими". Турция в течение нескольких лет пыталась договориться с США о продаже ей ЗРК Patriot, однако Вашингтон не шел на такую сделку, в связи с чем Анкара решила закупить средства ПРО у Москвы.

Теги
СШАТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипТрамп, Дональд
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