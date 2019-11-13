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WSJ: турецкие дипломаты собирали в США информацию о Фетхуллахе Гюлене

Также это справедливо и по отношению к связанным с проповедником лицам, отмечает газета

НЬЮ-ЙОРК, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Турции осуществляли через вашингтонскую юридическую контору сбор информации о живущем в США исламском проповеднике Фетхуллахе Гюлене, а также связанных с ним лицах. Об этом сообщила в среду электронная версия газеты The Wall Street Journal.

Журналисты издания ознакомились с засекреченными документами, из которых следует, что за эту работу отвечало посольство Турции в США. С 2017 года оно пользовалось услугами юридической конторы Saltzman & Evinch. Она ранее представляла интересы Анкары в США.

Saltzman & Evinch составляла свои отчеты на основе информации, полученной из имеющихся в открытом доступе баз данных, а также из соцсетей. Полученные сведения передавали Министерству юстиции Турции, а также внешнеполитическому ведомству республики. Указанную информацию получали следователи, проводящие разбирательства в отношении Гюлена и связанных с ним лиц. Анкара считает Гюлена организатором неудавшейся попытки госпереворота в республике в 2016 году.

Представители Saltzman & Evinch отметили, что ранее представляли интересы Турции, однако отказались от комментариев относительно приведенных в публикации утверждений.

15 июля 2016 года группа солдат и офицеров Вооруженных сил Турции предприняла попытку государственного переворота. Основное противостояние развернулось в Стамбуле и Анкаре, всего погибли 250 человек, не считая путчистов, еще более 2 тыс. получили ранения. В подготовке путча Анкара обвиняет Гюлена и связанную с ним "террористическую организацию фетхуллахистов" (ФЕТО). После мятежа в Турции были арестованы свыше 50 тыс. человек, также были уволены или отстранены от работы десятки тысяч госслужащих.

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СШАТурция
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