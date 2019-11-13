Трамп: США сохраняют военное присутствие в Сирии только для защиты нефтяных месторождений

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты сохраняют свое военное присутствие в Сирии только для защиты нефтяных месторождений. Об этом американский президент Дональд Трамп заявил в среду в Белом доме во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

"У нас есть нефть. Нефть в безопасности. Мы оставили военных только ради нефти", - сказал Трамп. "Как вам известно, мы отвели назад своих военных не так давно, потому что, как мне кажется, пришло время нам беспокоиться не о чужих границах, я хочу беспокоиться о наших границах", - пояснил американский лидер.

Ранее агентство Associated Press сообщило, что президент США одобрил план, согласно которому в Сирии останутся не менее 800 американских военнослужащих, одной из их главных задач будет обеспечение контроля над нефтяными месторождениями.

Режим прекращения огня на севере Сирии соблюдается очень хорошо, и сирийский курды довольны развитием ситуации, заявил Трамп. "Режим прекращения огня соблюдается очень хорошо. Мы говорили с курдами, и они, судя по всему, очень довольны. Как вы знаете, мы вывели наши войска какое-то время назад, потому что я считаю, что пришло время нам перестать беспокоиться по поводу чужих границ, я хочу беспокоиться по поводу наших границ, у нас полно границ, о которых стоит беспокоиться ", - сказал он. "Я хочу поблагодарить президента [Эрдогана] за работу, которую он проделал", - добавил Трамп.

Трамп в октябре заявил о выводе американских военных из района проведения турецкой операции на севере Сирии, однако сообщил, что Вашингтон намерен сохранить контроль над нефтяными месторождениями на северо-востоке страны. Позднее председатель Комитета начальников штабов американских ВС генерал Марк Милли уточнил, что США намерены сохранять контроль над районом в провинции Дейр-эз-Зор, где расположены нефтегазовые объекты, в том числе крупный газоперерабатывающий завод, который иногда называют Conoco. Он был построен компанией Conocophillips, но позднее перешел под контроль государственной Сирийской газовой компании, у которой после начала в стране гражданской войны его отбили вооруженные боевики. В Минобороны РФ заявляли, что США ведут контрабанду сирийской нефти в другие страны, караваны охраняются американскими частными военными компаниями и спецназом.