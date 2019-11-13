По Израилю из Газы запустили 360 ракет

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноября. /ТАСС/. Радикалы из сектора Газа выпустили по Израилю 360 ракет с утра 12 ноября, сообщила в среду пресс-служба Армии обороны еврейского государства.

"Приблизительно 360 ракет были запущены из сектора Газа по Израилю с утра вторника по 17:30 (18:30 мск) среды. "Система ПВО "Железный купол" перехватывает более 90% запусков", - говорится в распространенном военными заявлении. "Армия обороны Израиля просит население выполнять инструкции Управления тыла", - добавили в пресс-службе.

В настоящий момент военные Израиля начали наносить очередной раунд ответных ударов по военным целям группировки "Исламский джихад" в секторе Газа. "Армия в настоящий момент поражает террористические цели "Исламского джихада" в секторе Газа", - заявили в пресс-службе. По информации военных, сирены воздушной тревоги звучат сейчас в прилегающих к палестинскому приморскому анклаву районах на юге еврейского государства.

Жертвами ударов Израиля по сектору Газа, по данным палестинского Минздрава, уже стали 22 человека, еще 69 получили ранения.