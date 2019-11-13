Зеленский утвердил порядок защиты свидетелей по коррупционным делам

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О предотвращении коррупции", которые предусматривают государственную защиту для лиц, сообщивших о преступлениях в этой сфере. Об этом в среду сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

"Этот закон определяет правовой статус обличителей - лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, - говорится в сообщении на сайте президента Украины. - Также он устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц".

Поправки в закон, которые Верховная рада одобрила 17 октября, освобождают обличителей коррупции от юридической ответственности за раскрытие информации о преступлении. Предусмотрено предоставление им государственной защиты. "Закон позволит создать новую эффективную систему предотвращения коррупции на основе международных стандартов, что будет способствовать снижению уровня коррупции в государстве", - добавили в пресс-службе.

В феврале этого года Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции открыло реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения. Он создан для учета коррупционеров и проведения проверок лиц, которые претендуют на занятие государственных должностей.

Власти Украины четыре года пытаются полноценно запустить антикоррупционную реформу. На масштабы коррупции руководству страны многократно указывали международные партнеры.