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Кризис на Украине

Зеленский утвердил порядок защиты свидетелей по коррупционным делам

Закон определяет правовой статус обличителей - лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения

КИЕВ, 13 ноября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский утвердил поправки в закон "О предотвращении коррупции", которые предусматривают государственную защиту для лиц, сообщивших о преступлениях в этой сфере. Об этом в среду сообщили в пресс-службе главы украинского государства.

"Этот закон определяет правовой статус обличителей - лиц, которые сообщили о совершении коррупционного или связанного с коррупцией правонарушения, - говорится в сообщении на сайте президента Украины. - Также он устанавливает права, гарантии и механизмы защиты этих лиц".

Поправки в закон, которые Верховная рада одобрила 17 октября, освобождают обличителей коррупции от юридической ответственности за раскрытие информации о преступлении. Предусмотрено предоставление им государственной защиты. "Закон позволит создать новую эффективную систему предотвращения коррупции на основе международных стандартов, что будет способствовать снижению уровня коррупции в государстве", - добавили в пресс-службе.

В феврале этого года Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции открыло реестр лиц, совершивших коррупционные правонарушения. Он создан для учета коррупционеров и проведения проверок лиц, которые претендуют на занятие государственных должностей.

Власти Украины четыре года пытаются полноценно запустить антикоррупционную реформу. На масштабы коррупции руководству страны многократно указывали международные партнеры.

Теги
УкраинаКризис на Украине
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