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В НАТО рассказали о работе над украинской военной реформой

Как отметил председатель Военного комитета альянса, главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич, "нет ничего тайного во взаимодействии НАТО с Украиной"

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Сотрудничество Организации Североатлантического договора (НАТО) и Киева охватывает исключительно военную реформу на Украине и не включает никаких неафишируемых элементов. Об этом заявил в среду на встрече с группой журналистов, включавшей корреспондента ТАСС, председатель Военного комитета НАТО, главный маршал авиации Великобритании Стюарт Пич.

"Партнерство альянса с Украиной очень серьезно. Мы стимулируем оборонную реформу на Украине. И, когда я приглашаю главу Генштаба Вооруженных сил Украины на заседания Военного комитета НАТО, который возглавляю, то темой является военная реформа", - сказал британский военачальник, находящийся с визитом в Вашингтоне. "Нет ничего тайного во взаимодействии НАТО с Украиной", - заверил Пич.

При этом он уточнил, что вопросы поставки оружия и военной техники Киеву, а также подготовки личного состава украинской армии решаются на двусторонней основе, а не в рамках НАТО. В связи с этим Пич отказался давать оценки недавнему решению США приостановить, а потом восстановить оказание военной помощи Украине. "Это дело властей США", - отметил военачальник НАТО.

"Это двусторонние усилия <...>, а не дело НАТО. Взаимодействие альянса с нашим партнером в лице Украины касается оборонной реформы. И, конечно, мы признательны за вклад Украины, наряду со многими другими партнерами, <...> в операции НАТО", - добавил Пич.

Комментировать обстановку в Донбассе главный маршал отказался. "Что касается тактической ситуации на востоке Украины, то комментировать ее надо тем, кто изучает тактические ситуации. НАТО не играет никакой роли в этой ситуации. Конечно, в ходе (сравнительно недавнего - прим. ТАСС) визита на Украину мы поддержали процесс оборонной реформы, в том числе в сфере закупок", - подчеркнул руководитель Военного комитета.

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